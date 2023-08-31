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        Bingöl'de yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 31.08.2023 - 14:50
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        Bingöl'de yaban hayatı, fotokapanlara yansıdı
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        Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL kırsalına Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´nce yerleştirilen fotokapanlara ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik kaçakçılığı önleme ve kaçak avlanmayla mücadele çalışmaları kapsamında, kırsala fotokapanlar yerleştirildi. Fotokapanlarla ayı, kurt, vaşak, domuz ve tavşan gibi hayvanlar, doğal ortamlarında görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

        2023-08-31 14:48:32

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