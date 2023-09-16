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        Kaybolan zihinsel engelli Musab, 24 saat sonra bulundu

        BİNGÖL´ünKarlıova ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Musab İnan (15), ekiplerin 24 saatlik çalışmasıyla bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:09 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:10
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        Kaybolan zihinsel engelli Musab, 24 saat sonra bulundu
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        BİNGÖL´ünKarlıova ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Musab İnan (15), ekiplerin 24 saatlik çalışmasıyla bulundu.

        Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler köyü Mezracık mezrasında yaşayan zihinsel engelli Musab İnan, dün öğle saatlerinde kayboldu. İnan´a ulaşamayan ailesinin ihbarıyla AFAD, UMKE, jandarma, SAR, İHH ile BİNTSO arama ve kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İnan, 24 saat sonra köye yakın bir noktadaki Karacahennem ormanındaki vadide bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen İnan, ailesine teslim edildi.

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