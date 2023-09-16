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        Bingöl'de arazi aramasında 55 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi

        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 6 farklı arazide yapılan aramada 55 kilo 400 gram esrar, 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.   

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:20 Güncelleme: 16.09.2023 - 19:25
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        Bingöl'de arazi aramasında 55 kilo esrar, 10 bin kök kenevir ele geçirildi
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        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 6 farklı arazide yapılan aramada 55 kilo 400 gram esrar, 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi.   

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bölgelere operasyon düzenledi. Ekiplerin Genç ilçesindeki 6 farklı arazide yaptığı aramada, 55 kilo 400 gram esrar ve 10 bin 282 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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