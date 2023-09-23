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        Bingöl'de yasadışı keklik avına 34 bin TL ceza

        BİNGÖL'deyasadışı 23 keklik avlayan kişi, 34 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 19:39 Güncelleme: 23.09.2023 - 19:40
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        Bingöl'de yasadışı keklik avına 34 bin TL ceza
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        BİNGÖL'deyasadışı 23 keklik avlayan kişi, 34 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı. 

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında, bir araç içerisinde yasadışı olarak avlanmış canlı 23 keklik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişiye, 34 bin 500 TL ceza kesildi. El konulan kekliklerin, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.

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