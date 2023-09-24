Bingöl´de 3 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi BİNGÖL'dejandarmanın 20 farklı noktada düzenlediği 'narko terör' operasyonunda 3 milyon 158 bin 752 kök Hint keneviri, 529 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'dejandarmanın 20 farklı noktada düzenlediği 'narko terör' operasyonunda 3 milyon 158 bin 752 kök Hint keneviri, 529 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesinin aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, ekiplerin 20 farklı noktada uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla operasyon gerçekleştirdiği kaydedilerek, yapılan aramalarda 3 milyon 158 bin 752 kök Hint keneviri, 529 kilo 600 gram esrar ele geçirildiği bildirildi.