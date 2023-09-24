Bingöl´de 3.9 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL´deRichter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 23.18´de merkez üssü Bingöl´ün Yayladere ilçesi olan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.