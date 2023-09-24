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        Bingöl´de 3.9 büyüklüğünde deprem

        BİNGÖL´deRichter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:54 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:55
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        Bingöl´de 3.9 büyüklüğünde deprem
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        BİNGÖL´deRichter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı´ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 23.18´de merkez üssü Bingöl´ün Yayladere ilçesi olan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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