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        Konut mağdurlarından suç duyurusu: Kimi hayvanını, kimi emeklilik parasını, kimi hayatını kaybetti

        BİNGÖL'de,müteahhit Ş.A.'nın sahip olduğu firmanın, yapacağı 8 blok ve 160 daireden oluşan site projesinden sözleşmeyle ev alan 32 kişi, arsa sahibi İ.H.A. ile müteahhit arasından yaşanan sorunun ardından 2'nci kez sözleşme yaparak ek 180 bin TL ödedikleri konutlarının teslim edilmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hak sahiplerinden Kazım Aruk, "Kimi arkadaşlarımız düğündeki altınını, kimileri köydeki hayvanını, arabasını, emeklilik ikramiyesini, kimi de bankadan kredi çekerek ev sahibi olma hayalini kurmuştu. Hasta olup da hayatını kaybeden hak sahibi bile var. 5 yıldır bitirilmesini bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 26.09.2023 - 11:50
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        Konut mağdurlarından suç duyurusu: Kimi hayvanını, kimi emeklilik parasını, kimi hayatını kaybetti
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        BİNGÖL'de,müteahhit Ş.A.'nın sahip olduğu firmanın, yapacağı 8 blok ve 160 daireden oluşan site projesinden sözleşmeyle ev alan 32 kişi, arsa sahibi İ.H.A. ile müteahhit arasından yaşanan sorunun ardından 2'nci kez sözleşme yaparak ek 180 bin TL ödedikleri konutlarının teslim edilmediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Hak sahiplerinden Kazım Aruk, "Kimi arkadaşlarımız düğündeki altınını, kimileri köydeki hayvanını, arabasını, emeklilik ikramiyesini, kimi de bankadan kredi çekerek ev sahibi olma hayalini kurmuştu. Hasta olup da hayatını kaybeden hak sahibi bile var. 5 yıldır bitirilmesini bekliyoruz" dedi.

        İnalı Mahallesi Kültür Caddesi'nde, müteahhit Ş.A.'nın sahip olduğu firmanın yapacağı 8 blok ve 160 daireden oluşan site projesi için, arsa sahibi İ.H.A. ile kat karşılığı sözleşme imzalandı. Hazır konutlara göre daha uygun olduğu için, henüz yapımına başlanmadan sözleşmeyle konut almak isteyen 32 kişi de 150 ile 230 bin lira arasında değişen ödemelerle, 30 Aralık 2018'de teslim edilmek üzere 2017'nin Ocak ayında sözleşme imzaladı. Müteahhit Ş.A. ile arsa sahibi İ.H.A. arasında anlaşmazlık çıkınca, taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Taraflar arasındaki dava sürerken, yapımı devam eden son 2 blokta da çalışmalar durduruldu. Daha sonra hak sahiplerinden inşaat maliyetlerindeki artış nedeniyle 180 bin lira daha alınıp, 30 Eylül 2022´de teslim edilmek üzere ikinci sözleşme imzalandı. Bu sürede de inşaat tamamlanmayınca, sürekli oyalandıklarını söyleyen hak sahipleri, son 1 aydır ulaşamadıkları müteahhit Ş.A. hakkında, savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

        'HASTA ARKADAŞIMIZ, EVİNİN HAYALİNİ KURARAK VEFAT ETTİ'

        Tamamlanmayan konutlarının önünde toplanan hak sahiplerinden Kazım Aruk, "2017'de bu inşaatta müteahhitle anlaşarak bir ev almaya karar verdik. Amacımız elimizdeki imkanlarla bir mülk sahibi olmaktı. Bu mülke sahip olmak için elimizdeki paraları verdik. Kimi arkadaşlarımız düğündeki altınını, kimileri köydeki hayvanını, arabasını, emeklilik ikramiyesini, kimi de bankadan kredi çekerek ev sahibi olma hayalini kurmuştu. Bu zaman zarfında hasta olup hayatını kaybeden bir arkadaşımız, evinin hayalini kurarak vefat etti. Arsa sahibiyle firma arasında anlaşmazlık çıkmaya başladı. Bu anlaşmazlık neticesinde inşaat 2 yıldır, kaderine terk edildi. Bu süreçte hak sahiplerinden inşaatın bir an önce bitmesi için para da talep edildi. Hak sahipleri evlerine kavuşmak için 2'nci bir ödeme planına da razı geldi, ancak verdikleri para karşılığında da elle tutulur bir çalışma olmadı. Biz hak sahipleri olarak mağdur olduk, bu konuda mağduriyetlerimizin giderilmesini talep ediyoruz. Kiraların çok yüksek olduğu bu zamanda yıllar önce hayal ettiğimiz bir ev almaya karar verdik ama bir eve bile kavuşamadık. Şu anda kirada oturuyoruz" diye konuştu.

        Müteahhit Ş.A.'ya ulaşılamazken, arsa sahibi İ.H.A. ise konuyla ilgili basına görüş bildirmek istemediğini söyledi.

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