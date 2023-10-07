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        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıktı

        BİNGÖL'de,yol kontrolünde şüpheli hareketler sergileyen sürücünün otomobilinde, salça kovaları ve patates çuvallarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 07.10.2023 - 17:35
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        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıktı
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        BİNGÖL'de,yol kontrolünde şüpheli hareketler sergileyen sürücünün otomobilinde, salça kovaları ve patates çuvallarına gizlenmiş 10 kilogram esrar ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Genç ilçesindeki Küpar Yol Kontrol Noktası'nda yapılan denetimlerde, 1 otomobil sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi dikkat çekti. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada, araçta salça kovaları ve patates çuvallarının içine gizlenmiş halde 10 kilogram esrar ele geçirildi. Araçtaki S.D. ve A.A. gözaltına alındı. S.D.'nin üst aramasında da bir miktar uyuşturucu bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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