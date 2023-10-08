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        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması

        BİNGÖL´deİslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla İsrail´e karşı başlatılan `Aksa Tufanı´ harekatına destek açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 08.10.2023 - 19:05
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        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması
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        BİNGÖL´deİslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla İsrail´e karşı başlatılan `Aksa Tufanı´ harekatına destek açıklaması yapıldı.

        Genç Caddesi´nde İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katılımıyla İsrail´e karşı başlatılan `Aksa Tufanı´ harekatına destek açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Mersin Milletvekili Faruk Dinç, müminlerin artık direnişe geçtiğini belirterek, "1948´den bu yana terör şebekesi İsrail, Gazze´de, Kudüs´te huzur bırakmamıştır. Bu terör şebekesi İsrail, sokaklarda kadın, yaşlı, çocuk demeden sivilleri katletmektedir. Bugüne kadar yaptığı zulümler ve bugüne kadar akan kanlar, gözyaşı müminleri artık direnişe geçirmiştir. Dünden itibaren Aksa Tufanı olarak harekete geçen ve Siyonizm'i kalbinden vuran, onları rahatsız eden hareketi selamlıyoruz" dedi. 

        Açıklamanın ardından edilen duayla etkinlik sona erdi.

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