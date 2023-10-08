Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı BİNGÖL´de,Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014´te yaşanan ve `Kobani olayları´ olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, anma programı düzenlendi.

BİNGÖL´de,Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014´te yaşanan ve `Kobani olayları´ olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, anma programı düzenlendi.

HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı düzenlendi. Programda Kur´an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. 6-8 Ekim´de yaşananların haber ve görüntüleri izletildi. Programa HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İl Başkanı Refik Alpaya, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Programda konuşan milletvekili Faruk Dinç, Kürtlerin haklarını savunacaklarını iddia eden kişilerin, aynı zamanda Kürtleri öldürdüklerini ifade ederek, "Bu kişilerin yaptığı vahşeti kimse yapmadı. Sanki bahane olarak IŞİD'i kullanarak 'IŞİD vahşet işliyor' diyorlar ve bu bahaneyle Kürtlerin haklarını savunacaklarını söylüyorlar. Ancak aynı zamanda Kürtleri öldürüyorlar ve onlara IŞİD gibi vahşi işkenceler uyguluyorlar. Yeri ve göğü yaratan Allah'a inanıyorum ki bu kişiler, bu vahşetleri yaparken Allah onlara acı yaşatmamıştır çünkü onlar şehittir, yer ve gök bunu şahitlik etmektedir. Masum insanlara yönelik olan bu zulme dikkat çekiyoruz. Yasin dediğimizde, bu PKK'nın bir yansıması gibi duruyor. Şu an bu kişilerin genetik kodları ve DNA'ları üzerinde İslam'a düşmanlık bulunmaktadır" dedi.

HÜDA PAR'ın, Yasin Börü ve arkadaşlarını anma programına katılan kadın ve erkekler salonda ayrı ayrı bölümlerde otururken, aralarına da yeşil bir perde çekildiği görüldü.