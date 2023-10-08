Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı

        BİNGÖL´de,Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014´te yaşanan ve `Kobani olayları´ olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 23:20 Güncelleme: 08.10.2023 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL´de,Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014´te yaşanan ve `Kobani olayları´ olarak bilinen terör eylemlerinde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, anma programı düzenlendi.

        HÜDA PAR İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Diyarbakır´da 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerde öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları için, Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda `Yasin Börü ve arkadaşlarını anma´ programı düzenlendi. Programda Kur´an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi. 6-8 Ekim´de yaşananların haber ve görüntüleri izletildi. Programa HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hamdullah Tasalı, Mersin Milletvekili Faruk Dinç, İl Başkanı Refik Alpaya, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

        Programda konuşan milletvekili Faruk Dinç, Kürtlerin haklarını savunacaklarını iddia eden kişilerin, aynı zamanda Kürtleri öldürdüklerini ifade ederek, "Bu kişilerin yaptığı vahşeti kimse yapmadı. Sanki bahane olarak IŞİD'i kullanarak 'IŞİD vahşet işliyor' diyorlar ve bu bahaneyle Kürtlerin haklarını savunacaklarını söylüyorlar. Ancak aynı zamanda Kürtleri öldürüyorlar ve onlara IŞİD gibi vahşi işkenceler uyguluyorlar. Yeri ve göğü yaratan Allah'a inanıyorum ki bu kişiler, bu vahşetleri yaparken Allah onlara acı yaşatmamıştır çünkü onlar şehittir, yer ve gök bunu şahitlik etmektedir. Masum insanlara yönelik olan bu zulme dikkat çekiyoruz. Yasin dediğimizde, bu PKK'nın bir yansıması gibi duruyor. Şu an bu kişilerin genetik kodları ve DNA'ları üzerinde İslam'a düşmanlık bulunmaktadır" dedi.

        HÜDA PAR'ın, Yasin Börü ve arkadaşlarını anma programına katılan kadın ve erkekler salonda ayrı ayrı bölümlerde otururken, aralarına da yeşil bir perde çekildiği görüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        ABD'den İsrail'e askeri destek
        ABD'den İsrail'e askeri destek
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Bakan Fidan'dan İsrail-Filistin diplomasisi
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        14 yıl sonra tarihi başarı!
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        "Adil bir barışın kaybedeni olmaz"
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Serdar Ali Çelikler: Fazla yorulmadan 3 puan
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Tel Aviv Borsası'nda sert düşüş
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        Muhteşem Fener: 8'de 8 yaptı!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Beşiktaş'tan hayata dönüş!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        14 aylık hasret bitti!
        14 aylık hasret bitti!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması
        Bingöl'de Filistin'e destek açıklaması
        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıkt...
        Otomobildeki salça kovaları ve patates çuvallarından 10 kilogram esrar çıkt...
        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu
        Bingöl'de salça kovaları ve patates çuvallarında 10 kilogram esrar bulundu
        Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet desteğiyle artacak
        Bingöl'ün tescilli guldar domatesinin üretimi devlet desteğiyle artacak
        Bingöl'de "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı
        Bingöl'de "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konferansı