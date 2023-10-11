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        Bingöl´de 3 günlük eylem yasağı

        BİNGÖLValiliği, kent genelinde 3 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 22:58 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:00
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        Bingöl´de 3 günlük eylem yasağı
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        BİNGÖLValiliği, kent genelinde 3 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilik açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizce, PKK/KCK terör örgütünün halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla; Terör Örgütleri tarafından Ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye´nin kuzeyinde bulunan bölgelere düzenlenen sınır ötesi operasyonlar başarıyla icra edilmiştir. İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak Ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin prestij kaybına uğratılmaya çalışılabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, millî güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylemin, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, Jandarma bölgesi dahil, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17´nci ve 19´uncu Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/A ve C Maddeleri gereğince 12 Ekim günü saat 00.01'den, 14 Ekim günü saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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