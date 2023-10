Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Bingöl'de geleneksel at yarışları düzenlendi BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde, Cumhuriyet'in 100´üncü yılı dolayısıyla düzenlenen Şeref Koşusu at yarışları, çevre ilçelerden gelen vatandaşların katılımıyla büyük ilgiyle izlendi. 3 bin 300 metrelik pistte üç grup halinde yapılan yarışlara, toplamda 18 at ve binicisi katıldı.

