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        Bingöl´de kalp hastası 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü

        BİNGÖL´ünGenç ilçesinde, heyelan nedeniyle yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan kalp hastası Abdurrezzak Tamer (60), sedye ile 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tamer, tedaviye alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 19:24 Güncelleme: 15.10.2023 - 19:25
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        Bingöl´de kalp hastası 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü
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        BİNGÖL´ünGenç ilçesinde, heyelan nedeniyle yolu kapalı olan mezrada rahatsızlanan kalp hastası Abdurrezzak Tamer (60), sedye ile 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tamer, tedaviye alındı. 

        Genç ilçesi Büyükçağ köyü Olgunlar Mezrası'nda fenalaşan kalp hastası Abdurrezzak Tamer için, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak yardım istedi. Yolun bir kısmının yağışın ardından meydana gelen heyelanda kapanması nedeniyle, mezraya İl Sağlık Müdürlüğü´nden helikopter ambulans istendi. Bölgeye gelen ambulans helikopter, inecek uygun bir zemin bulamayınca geri döndü. Bunun üzerine sağlık ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle mezraya kadar yürüdü. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alınan Abdurrezzak Tamer, bozuk yolda mezraya 2 kilometre yaklaşabilen ambulansa kadar taşınarak götürüldü. 4 saat süren çalışmanın ardından Tamer, Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tamer´in ameliyata alındığı, yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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