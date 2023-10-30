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        Petrol aramaları sırasında güvenliği sağlayacak komandolar, dualarla uğurlandı

        BİNGÖL'degörevlijandarma komandolar, Cudi ve Gabar'daki petrol arama ve çıkarma çalışmalarında güvenliği sağlamak için dualar ile Şırnak'a uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 30.10.2023 - 13:10
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        Petrol aramaları sırasında güvenliği sağlayacak komandolar, dualarla uğurlandı
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        BİNGÖL'degörevlijandarma komandolar, Cudi ve Gabar'daki petrol arama ve çıkarma çalışmalarında güvenliği sağlamak için dualar ile Şırnak'a uğurlandı.

        Bingöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, Cudi ve Gabar'daki petrol arama ve çıkarma çalışmalarında güvenliği sağlamak için Şırnak'ta görevlendirildi. Görev öncesi tören düzenlendi. Törene; Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Bingöl Üniversitesi Rektörü İbrahim Çapak ile askerlerin yakınları katıldı.

        'KUTSAL BİR GÖREVE GİDİYORSUNUZ'

        Törende konuşan Vali Usta, "Bugüne kadar jandarmalarımızı, güvenlik kuvvetlerimizi, asayiş ve güvenlik konularında kullandık ama bundan sonra Türkiye'nin önü açık. Allah'a şükürler olsun, güvenlik ve asayiş ortamını hazırladık. Yıllarca terörle mücadele yaparken ekonomik açıdan bütün kaynakları, güvenliğe, asayişe harcadık. Ne mutlu bize ki, bu güven ortamından sonra artık ekonomik açıdan birtakım atılımlar yapıyoruz. Bugün de böyle bir ekonomik görev için Cudi'ye, Gabar'a gidiyorsunuz. Gravitesi yüksek bir petrol bulduk. Onu çıkartırsak, ekonomimize büyük bir katkı olacak. Cari açığımızı azaltacağız ve Türkiye'nin önüne daha büyük ufuklar açacağız. Bu konuda, kutsal bir göreve gidiyorsunuz. Sizlere her konuda olduğu gibi bu konuda da güveniyoruz, inanıyoruz" dedi.

        Törenin ardından komandolar, dualar ile yola çıktı.

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