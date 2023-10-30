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        Bingöl´de kadınlardan İsrail protestosu

        BİNGÖL´deHür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde toplanan kadınlar, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:00
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        Bingöl´de kadınlardan İsrail protestosu
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        BİNGÖL´deHür Dava Partisi (HÜDA PAR) öncülüğünde toplanan kadınlar, İsrail´in Filistin´e yönelik saldırılarını protesto etti.

        HÜDA PAR öncülüğünde toplanan kadınlar, İsrail'in Filistin´e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup, Genç Caddesi´nde yürüyüş yaparak basın açıklaması düzenledi. Temsili bebek kefenleriyle Türkçe ve İngilizce pankartlar taşıyan grup, sık sık tekbirler getirerek İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan HÜDA PAR Kadın Kolları Başkanı Zübeyde Barman, İsrail´in masum sivilleri öldürdüğünü ifade ederek, "Filistin, dünya toplumunun ikiyüzlülüğünü her zaman gözler önüne sermiştir. Siyonist işgalin ve zulmün 75 yıldır devam etmesinin ardından, 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonu, Müslümanlar için gurur kaynağı bir gün olmuştur. Gazze'nin yetimleri büyümüş ve onurlu bir mücadele vermişlerdir. İşgalci çete, sadece masum sivilleri, çocukları ve kadınları hedef alarak tarihin en vahşi ve barbar katliamlarını gerçekleştirmektedir. Batı, bu katliamları açıkça destekledi ve elleri masum bebeklerin kanına bulaştı" dedi.

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