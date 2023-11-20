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        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı

        BİNGÖL´ünKarlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2 noktada kontrolden çıkarak devrilen 2 yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 06:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 06:20
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        Bingöl'de 2 yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı
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        BİNGÖL´ünKarlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 2 noktada kontrolden çıkarak devrilen 2 yolcu otobüsündeki 22 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Karlıova ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 12 AJ 444 plakalı yolcu otobüsü, Karlıova-Erzurum karayolu Boncukgöze köyü mevkiinde, kar ve karla karışık yağmurun etkili olduğu yerde devrildi. Kazada otobüsteki 15 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Diğer kaza ise, Karlıova-Erzurum karayolu Dörtyol köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 ARG 61 plakalı yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda devrildi. Kazada otobüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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