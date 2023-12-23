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        Karlıova'da 10 köy yolu kardan kapandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:00
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        Karlıova'da 10 köy yolu kardan kapandı
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoldaki temizlik çalışması sürüyor.

        Karlıova ilçesinde 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı 10 köy yolu, yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. İlçe Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri, yolların temizlenmesi için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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