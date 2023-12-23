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        Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşıma 'kar' engeli

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle Erzurum kara yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:35
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        Bingöl- Erzurum kara yolunda ulaşıma 'kar' engeli
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        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağış nedeniyle Erzurum kara yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

        Karlıova ilçesinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Bingöl- Erzurum kara yolunda çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi, birçok araç da yolda kaldı. Karayolları, belediye ve İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Erzurum kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, TIR ve kamyonların geçişlerine izin verilmiyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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