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        Bingöl´de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        BİNGÖL´de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 23.12.2023 - 16:50
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        Bingöl´de otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        BİNGÖL´de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra Bingöl- Muş kara yolunda meydana geldi. Ş.B. idaresindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ş.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücü Ş.B.´nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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