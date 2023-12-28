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        Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        BİNGÖL'de bir eve girip, kırdıkları çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:00
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        Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        BİNGÖL'de bir eve girip, kırdıkları çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.

        Kent merkezinde R.A.'ya ait bir eve 23 Aralık'ta giren 3 kişi, kırdıkları çelik kasadaki 136 bin euro, 1000 TL , 8 bilezik, 2 tam altın ve 10 çeyrek altını çaldı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli, tespit edildi. S.A. operasyonla yakalanırken, diğerleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.

        Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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