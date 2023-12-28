Çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
BİNGÖL'de bir eve girip, kırdıkları çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.
BİNGÖL'de bir eve girip, kırdıkları çelik kasadan para ve ziynet eşyası çalan 3 şüpheliden 1'i yakalanıp, tutuklandı.
Kent merkezinde R.A.'ya ait bir eve 23 Aralık'ta giren 3 kişi, kırdıkları çelik kasadaki 136 bin euro, 1000 TL , 8 bilezik, 2 tam altın ve 10 çeyrek altını çaldı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışmada 3 şüpheli, tespit edildi. S.A. operasyonla yakalanırken, diğerleri arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
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