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        Bingöl'de doğal gazdan zehirlenip, Diyarbakır'a getirilen 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı

        BİNGÖL'de, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden durumu ağır olduğu için Diyarbakır'a sevk edilen 9'u, hayati tehlikeyi atlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:25
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        Bingöl'de doğal gazdan zehirlenip, Diyarbakır'a getirilen 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı
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        BİNGÖL'de, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısından etkilenen 16 kişiden durumu ağır olduğu için Diyarbakır'a sevk edilen 9'u, hayati tehlikeyi atlattı.

        Kaleönü Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde, dün sabah, esnaf lokantasında doğal gaz sızıntısı nedeniyle 16 kişi etkilendi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu kişiler, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 9 kişi ise ileri derece oksijen tedavisi için Diyarbakır'a sevk edildi. Bağlar ilçesindeki özel merkezde ileri derece oksijen tedavisi gören 9 kişi hayati tehlikeyi atlattı, ancak bir süre daha gözlem altında tutulacakları belirtildi.

        Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 7 kişi ise taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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