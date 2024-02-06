Kalp krizinden yaşamını yitiren Şırnak İl Sağlık Müdürü toprağa verildi

Şırnak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Altın, dün akşam saatlerinde ikametgahı olarak kullandığı otelin odasında kalp krizi geçirdi. Çağırılan ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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