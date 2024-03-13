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        Bingöl'de kardan kapanan 30 yerleşim yerinin yolu açıldı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla 3 gün önce kapanan 30 yerleşim yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 13:17 Güncelleme: 13.03.2024 - 13:20
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        Bingöl'de kardan kapanan 30 yerleşim yerinin yolu açıldı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla 3 gün önce kapanan 30 yerleşim yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Karlıova ilçesinde 10 Mart’ta etkili olan kar yağışıyla 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmayla köy yolları yeniden açıldı. Son olarak kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hasanova köyü Kilsek mezrası yolunun açılmasıyla da bütün yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.

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