Bingöl'de kardan kapanan 30 yerleşim yerinin yolu açıldı

Karlıova ilçesinde 10 Mart’ta etkili olan kar yağışıyla 30 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışmayla köy yolları yeniden açıldı. Son olarak kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Hasanova köyü Kilsek mezrası yolunun açılmasıyla da bütün yolların ulaşıma açıldığı belirtildi.

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