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        Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

        BİNGÖL'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 23:40 Güncelleme: 30.03.2024 - 23:45
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        Bingöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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        BİNGÖL'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2’si ağır 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolu, Direkli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 23 ADR 477 plakalı kamyonet ile 34 CLR 391 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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