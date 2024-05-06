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        Bingöl Havalimanı'nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

        BİNGÖL Havalimanı'nda polis ekiplerinin 2 yolcunun bavulunda yaptığı aramada 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 14:13 Güncelleme: 06.05.2024 - 14:15
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        Bingöl Havalimanı'nda bavullardan 37 kilo uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama
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        BİNGÖL Havalimanı’nda polis ekiplerinin 2 yolcunun bavulunda yaptığı aramada 37 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bingöl Havalimanı’nda 2 yolcunun bavullarında arama yapıldı. Aramada, 37 kilo 200 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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