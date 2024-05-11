Dolandırılmaktan polisin dikkatiyle kurtuldular

BİNGÖL’de polis ekipleri, banka önünde cep telefonu ile tedirgin konuşan, telefon dolandırıcılarının para göndermeye ikna ettiği 2 kişiyi kurtardı. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek ikna ettikleri kişilerden birinin 350 bin lira para yatırması engellenirken, diğerinin de gönderdiği hesaba bloke konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla, kuyumcu ve bankaların yoğun olduğu Yenişehir ve İnönü mahallelerinde çalışma başlatıldı. 9 ve 10 Mayıs’ta yapılan çalışmalarda, telefonla tedirgin bir şekilde konuşan 2 kişi tespit edildi. Kişilerle yapılan görüşmelerde, telefonda konuştukları şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp ‘Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı’ diyerek ikna edip, 350’şer bin lira istedikleri belirlendi. Bu kişilerden birinin 350 bin lirayı gönderdiği şüphelinin banka hesabına bloke konuldu, diğer kişinin parayı göndermesi engellendi. Dolandırıcılık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.