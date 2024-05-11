Hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)

Bingöl’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik yön levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 yaralıdan Avşin Sayak (12), kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sayak’ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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