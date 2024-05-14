Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Prof. Dr. Görür: Bingöl'de yer altından gelen ses kayaların kırılmasına işaret etmiyor

        BİNGÖL'ün Solhan ilçesi Yenidal köyünde yer altından ses geldiği ve büyük deprem olacağına işaret ettiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 12:44 Güncelleme: 14.05.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Görür: Bingöl'de yer altından gelen ses kayaların kırılmasına işaret etmiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’ün Solhan ilçesi Yenidal köyünde yer altından ses geldiği ve büyük deprem olacağına işaret ettiğine yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Prof. Dr. Naci Görür, kendisini etiketleyen bir kullanıcıya, “Tahmin ettiğim kadarıyla bu ses, yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor” dedi.

        Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiği görüntüler, sosyal medyada ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı. Görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı. İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi

        Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de, “Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor. Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle” yanıtını verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Sinan Ateş'in öldürüldüğü ana ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        Amsterdam Üniversitesinde Filistin eylemi: Kampüsler kapatıldı
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        "Yüksekten düşme" vakası dediler! Gerçek başka çıktı!
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        16 yaşında hayatı karardı! Yatağa bağımlı hale geldi!
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        2'nci Bayezid yaptırmıştı... 'Deliler Mezarlığı' kayıp!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Aile katliamında detaylar ortaya çıktı!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        Kupa derbiye gelecek mi?
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği
        GPT-4o ve mesleklerin geleceği

        Benzer Haberler

        Bingöl'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Bingöl'de Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü ve aranan bir şüpheli yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü ve aranan bir şüpheli yakalandı
        Genç Kaymakamı Güzel, şehit annelerini ziyaret etti
        Genç Kaymakamı Güzel, şehit annelerini ziyaret etti
        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Hafif ticari araç yön levhasına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı (2)