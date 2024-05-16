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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (4)

        BİNGÖL'DEEYLEM YASAĞIKobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Bingöl Valiliği, 16-19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 21:08 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:08
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        Kobani davasında karar; Demirtaş'a 42 yıl hapis (4)
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        BİNGÖL’DEEYLEM YASAĞI

        Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen ve 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasının ardından Bingöl Valiliği, 16-19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

        “Kamuoyunda ‘Kobani’ veya ‘6-8 Ekim olayları’ olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan olaylarda Suriye’nin Kobani şehrinde yaşanan DEAŞ saldırıları sonrası Kuzey Irak’tan bu bölgeye silahlı yardım geçişi için Türkiye’den koridor açması istenmiş ve devam eden süreçte HDP Merkez Yürütme Kurulunca yapılan ‘Halklarımıza Acil Eylem Çağrısı’ adı altında yapılan bildiri sonucu ülke genelinde 2-3 gün süreyle kargaşa ortamı yaşanmış, söz konusu süreçte 2 polis şehit olmuş, 37 kişi hayatını kaybetmiş, 322 emniyet mensubu ve 433 kişi de yaralanmış, yapılan operasyonlarda 5 örgüt mensubu ölü, 3 örgüt mensubu da yaralı olarak ele geçirilmiştir. 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili bölücü terör örgütü elemanları ile HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı Ankara Sincan Adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 16 Mayıs günü karar duruşması yapılmış ve sanıklar hakkında çeşitli mahkumiyet cezaları verilmiştir. Ankara Sincan Adliyesi 22’nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği mahkumiyet kararları sonrasında sosyal medya üzerinden çok sayıda halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden suç unsuru paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle İlimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, millî güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, gibi etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 19’uncu maddesine istinaden, 16 Mayıs günü saat 00.01’den 19 Mayıs 2024 günü saat 23.59’a kadar olmak üzere 4 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde, İl merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, İlçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup, grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, İlimiz ve İlçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmeyecektir.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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