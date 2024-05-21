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        Ot toplamaya gitti, dere kenarında ölü bulundu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt'un (65), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:15
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        Ot toplamaya gitti, dere kenarında ölü bulundu
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’un (65), dere kenarında cansız bedeni bulundu.

        Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde dün sabah saatlerinde ot toplamak için evinden çıkan Ahmet Bozkurt’tan haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede köylülerin de desteğiyle gece yarısına kadar süren arama çalışmasında Bozkurt, bir dere kenarında hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde Bozkurt’un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Bozkurt’un cansız bedeni, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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