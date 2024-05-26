Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Üniversite öğrencisi sayımız 8 milyonu aşmış durumda

CUMHURBAŞKANIYardımcısı Cevdet Yılmaz, "Üniversiteye girişte yaşanan katsayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak, her bir öğrencimizin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağladık. Yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesini 2002'deki 10 milyar lira seviyesinden 1 trilyon 615 milyara taşımış durumdayız. 22 yılda üniversite sayımız 76'dan, 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2002'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır" dedi.

Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi’nin 2023-2024 Akademik Mezuniyet Töreni için kente geldi. Törene Yılmaz'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Törenin sonunda İslami İlimler Fakültesi birincisi Mustafa Barman'a belgesi ve hediyesi, Yılmaz tarafından verildi. Birinci olan öğrencilerin kütüğe çivi çakmasının ardından toplu fotoğraf çekildi ve öğrenciler keplerini fırlattı.

'ÜNİVERSİTELERİMİZİ DOĞU-BATI AYIRMADAN YAYGINLAŞTIRDIK' Törende bir konuşma yapan Yılmaz, üniversiteleri doğu-batı ayırmadan ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırarak, yükseköğretimde ihtisaslaşma ve güçlü akademik performansı desteklediklerini belirterek, "Üniversiteye girişte yaşanan katsayı adaletsizliklerini ortadan kaldırarak, her bir öğrencimizin yarışa eşit şartlarda başlamasını sağladık. Yükseköğrenim dahil eğitim-öğretim bütçesini 2002'deki 10 milyar lira seviyesinden 1 trilyon 615 milyara taşımış durumdayız. 22 yılda üniversite sayımız 76'dan, 208'e, öğretim personeli sayımız 70 binden 185 bine yükselmiştir. Öğrenci sayımız ise 2002'de 1,6 milyon iken bugün 8 milyonu aşmış durumdadır. 'Türkiye Yüzyılı'nda kalkınmanın en önemli unsuru olan eğitim, temel önceliğimiz olmaya devam ediyor. Üniversitelerimizi yaygınlaştırırken öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak yurt-yatak kapasitesini 1 milyona yaklaştırmış durumdayız. Burs ve kredi imkanlarını miktar ve sayı olarak artırmanın yanı sıra üniversiteli gençlerimize cep telefonu ve bilgisayar alabilecekleri teknolojik cihaz ve ücretsiz internet desteklerini başlattık. Diğer taraftan bilim insanı desteklerini artırdık ve akademisyenlerimizin özlük haklarında iyileştirmeler yaptık. Savunma sanayi, siber güvenlik gibi alanlarda artan beşeri sermaye ihtiyacından yola çıkarak özel sektör-üniversite iş birliklerini destekledik. İstihdam odaklı program seçimi, akademik üretkenlik hedefleri, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni modeller, teknoparklar ve dijital imkanlarla yükseköğretim sistemimizi her açıdan güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta içi Milli Eğitim Bakanlığı'mızın Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni ve bu kapsamda özellikle istihdam odaklı olarak izleyeceğimiz stratejileri kamuoyuyla paylaşacağız. Mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamında eğitimlerine uygun asgari ücret veya özlük haklarının iyileştirilmesi gibi politikalar, mezunlar için İŞKUR iş birliği ve gerekli mevzuat değişiklikleri gündemimizdedir. Müfredat entegrasyonu, staj ve uygulamalı eğitim programları, AR-GE, kariyer ve danışmanlık hizmetleri gibi alanlarda iş birliği yaparak üniversitelerimizin mesleki eğitim alanına uzmanlık ve deneyim aktarımı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.