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        Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü

        BİNGÖL'deişçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:20
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        Bingöl'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü
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        BİNGÖL'deişçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında Gökhan Turan (25) hayatını kaybetti, Yusuf A. (22) dumandan etkilendi.

        Olay, gece saatlerinde Kiğı ilçesi Abar Mahallesi yakınlarındaki şantiyede meydana geldi. Yol yapımında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, iddiaya göre elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangında konteynerdeki Gökhan Turan hayatını kaybetti, Yusuf A. dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yusuf A. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Turan'ın cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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