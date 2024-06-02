Bingöl'de kimliğini unutan öğrenciyi sınava Yunus timi yetiştirdi

BİNGÖL'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavını girecek bir öğrenci kimliğini evde unuttu. Okul önlerinde görevli motosikletli Yunus timleri, kimliğini evde unutan öğrencinin önce geçici kimlik belgesi almasını sağladı, ardından sınav yerine ulaştırdı.

LGS sınavı için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Kimliğini evde unutan bir öğrenci, Yunus timleri tarafından geçici kimlik belgesi çıkartması için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada kimlik çıkarılan öğrenci, az bir süre kala sınava gireceği TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi'ne ulaştırıldı.