Bingöl'de debisi yükselen Murat Nehri'nde mahsur kalan çoban ve 60 koyun, kurtarıldı

BİNGÖL’de Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılması sonucu debisi yükselen Murat Nehri'nde oluşan adacıkta mahsur kalan çoban Aydın Ademoğlu (50) ile 60 koyunu, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Genç ilçesindeki Murat Nehri’nde meydana geldi. Kalehan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla, nehrin debisi yükseldi. Bu sırada hayvanlarını otlatan çoban Aydın Ademoğlu, oluşan adacıkta 60 koyunuyla birlikte mahsur kaldı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çoban Ademoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Çoban Ademoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayvanlar için de baraj yetkilileriyle görüşülerek, baraj kapaklarının kapatılması istendi. Kapakların kapatılmasıyla, su debisinin düşmesi beklendi. Yaklaşık 10 saatin ardından koyunlar da kurtarılarak sahibine teslim edildi.

‘YÜZEREK KARŞIYA GEÇİP, KURTARDIM’

Genç Belediyesi İtfaiye Müdürü Yılmaz Bağış, ihbarla ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine ulaştığını ve çobanın durumunu kontrol ettiklerini ifade ederek, “Olay birimimize saat 12.45’te ihbar üzerine geldi. Bizde olay yerine ekiplerimizle birlikte en kısa sürede vardık. Çobanın orada hayvanlarıyla birlikte mahsur kaldığını gördük. İlk işimiz baraj yetkilileriyle görüşerek baraj yetkililerinden aldığımız bilgi doğrultusunda, saat 16.00’da barajın kapaklarının kapatılacağını ve akabinde suyun çekileceğini bize söylediler. Çobanla aramızda 50 metrelik bir mesafe vardı. Suyun azalacağını, panik yapmamasını ve onu kurtaracağımızı söyledik. Daha sonra çoban bize acıktığını, hasta olduğunu, ilaçlarını kullanacağını ve su istediğini belirtti. Ben de beraberimdeki ekiple iletişime geçerek diğer ekiplerden su ve yiyecek getirmelerini sağladım. Çobanın canını kurtarmak için yüzerek karşıya geçtim. Karşıya geçtikten sonra çoban çok mutlu oldu ve rahatladı. Yemeğini ve suyunu vererek ona yardımcı oldum. Saat 18.00'de tekrar suyun çekileceği haberini aldık ve hemen yanına gittik. Vatandaş bitkin bir haldeydi, ama amacımız onu sağ salim kurtarmaktı. Yine yüzerek karşıya geçerek vatandaşı kurtardım ve karaya getirdim. Hayvanlarını da gece saat 22.30'da kurtararak kendisine teslim ettik” dedi.