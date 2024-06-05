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        Bingöl'de 7 günlük eylem yasağı

        BİNGÖLValiliği, kent genelinde 5 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:59 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:05
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        Bingöl'de 7 günlük eylem yasağı
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        BİNGÖLValiliği, kent genelinde 5 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 7 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

        Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine Vali Ali Çelik'in başkan vekili olarak atanmasının ardından kent genelinde 5-11 Haziran tarihleri arasında 7 gün süreyle toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada,"31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış hakkında; Hakkari 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/173 esas sayılı dava dosyası ile 'silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçlarından yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmiş ve DEM Parti Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılarak Hakkari Valisi Ali Çelik Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden sıklıkla çağrı amaçlı provokatif paylaşımların yapıldığı, örgütün talimatları doğrultusunda İlimiz başta olmak üzere ülke genelinde kanunsuz eyleme dönüşen basın açıklamaları gibi birçok faaliyetlerin gerçekleştiği, belirtilen faaliyetlerle halkın başlatılan eylemlere katılımını arttırıp kaybedilen halk desteğinin yeniden kazanılmak suretiyle eylemselliğin tabana yayılmasının amaçlandığı ve yapılan legal görünümlü etkinlikler aracılığıyla kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya kalmayı bir tercih olarak kullanmak suretiyle örgütün şehir alanında varlığını gösterme taktiğinin şehirde yaşayan vatandaşlar üzerinde uygulamaya çalışıldığı görülmektedir. Bu nedenle; ilimiz farklı noktalarında terör örgütüne müzahir şahıs veya şahıslarca, yapılan görevlendirmeyi protesto etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunulabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirilmektedir. Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasadışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü eylem ve etkinlikler ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, araç konvoyu, her türlü karşılama, uğurlama, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi etkinliklerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19’uncu maddesine istinaden, 05 Haziran günü saat 00.01’den 11 Haziran 2024 günü saat 23.59’a kadar olmak üzere 7 gün süre ile Bingöl il sınırları içerisinde, il merkezi, ilçeler ve Jandarma sorumluluk bölgeleri dahil yasaklanmasına, yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahıslar, grup veya grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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