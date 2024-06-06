Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

BİNGÖL'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Y.K. (13), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Ekinyolu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K. isimli erkek çocuğuna, Umut A. yönetimindeki 34 HVV 504 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Y.K., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Y.K.’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Umut A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.