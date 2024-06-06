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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü

        BİNGÖL'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 23:15
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        Bingöl'de otomobilin çarptığı çocuk öldü
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        BİNGÖL'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Y.K. (13), hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Muş karayolu, Ekinyolu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K. isimli erkek çocuğuna, Umut A. yönetimindeki 34 HVV 504 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Y.K., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Y.K.’nın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, sürücü Umut A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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