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        Bingöl merkezli 5 ilde oto hırsızlığına 21 gözaltı; 17 araç ele geçirildi

        BİNGÖL, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir'de polisin operasyonunda çalıntı otomobillerin şaşi ve motor numaralarını değiştirip trafiğe çıkaran 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:50
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        Bingöl merkezli 5 ilde oto hırsızlığına 21 gözaltı; 17 araç ele geçirildi
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        BİNGÖL, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir’de polisin operasyonunda çalıntı otomobillerin şaşi ve motor numaralarını değiştirip trafiğe çıkaran 21 şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı olduğu tespit edilen 17 araca el koyulurken, bazı araçların ise Kahramanmaraş merkezli depremde kullanılamaz hale gelenlerden olduğu tespit edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 aylık takiple, çalıntı araçların şaşi ve motor numaralarının değiştirilip trafiğe çıkarıldığı belirlendi. Bingöl, Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir’deki eş zamanlı operasyonunda 17 çalıntı araç ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, 6 Şubat depremlerinde kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarının çalındığı ve bu numaraların kullanıldığı araçların trafiğe çıkarıldığı ortaya çıktı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 6 Şubat depreminde kullanılmaz hale gelen ve trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların kötü niyetli şahıslar tarafından çalındığı, yakalama-hacizli ve yurt dışından getirilen araçların özel yöntemlerle şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, değiştirilen araçların 'change' yapılarak trafiğe çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 12 ilde 17 araca el koyma işlemi yapılmış ve yapılan kriminal incelemeler sonucunda 8 aracın farklı illerden çalıntı olduğu, 1 aracın yurt dışı çalıntı olduğu, 4 aracın yurt dışından getirildiği, 4 aracın ise haciz-yakalama durumu olduğu anlaşılmıştır. Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

        Çalıntı otomobiller, belirlenen sahiplerine teslim edildi. İstanbul’dan geçen yıl çalınan aracı için Bingöl’e gelip emniyetten teslim alan Ömercan Topçu, "Aracım 2023 yılında İstanbul’da park halindeyken çalındı. Bingöl Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından bulundu. Ümidimizi kesmişken telefon çaldı, Bingöl’den aradıklarını söylediler ve aracın bulunduğunu duyunca çok sevindim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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