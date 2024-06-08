Bingöl'de 23 öğrenciyi Yunus timleri YKS'ye yetiştirdi

BİNGÖL'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 23 öğrenciyi, motosikletli Yunus timleri okullarına yetiştirdi.

Kentte YKS'ye giren ve çeşitli nedenlerle sınava geç kalacak öğrenciler için motosikletli Yunus timleri görevlendirildi. Kimliğini, gözlüğünü unutan ve yanlış okula gelen, toplam 23 öğrenci ekipler tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Oğlunu sınava gireceği okula getiren velilerden Fatih Ariş ise "Çocuğum da bu sınava giriyor. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.