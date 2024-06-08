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        Bingöl'de orman yangını

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:31 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:35
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        Bingöl'de orman yangını
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Genç ilçesi Doğanca köyü Çamlık mevkisindeki ormanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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