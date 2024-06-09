Bingöl'de unuttukları kimlikleri yerine yenisi çıkarılan 6 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Kentte çeşitli nedenlerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler için İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlendirildi. Kimliğini unutup, nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkaran 6 öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara getirildi.

BİNGÖL'de,YKS ikinci oturumu AYT'ye girmek için yola çıkan ancak kimliğini unutan 6 öğrenci, polislerin çabası ile yeni kimlik çıkarılıp, sınava yetiştirildi.

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