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        Bingöl'de unuttukları kimlikleri yerine yenisi çıkarılan 6 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

        BİNGÖL'de,YKS ikinci oturumu AYT'ye girmek için yola çıkan ancak kimliğini unutan 6 öğrenci, polislerin çabası ile yeni kimlik çıkarılıp, sınava yetiştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 09.06.2024 - 12:55
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        Bingöl'de unuttukları kimlikleri yerine yenisi çıkarılan 6 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
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        BİNGÖL'de,YKS ikinci oturumu AYT'ye girmek için yola çıkan ancak kimliğini unutan 6 öğrenci, polislerin çabası ile yeni kimlik çıkarılıp, sınava yetiştirildi.

        Kentte çeşitli nedenlerle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) geç kalan öğrenciler için İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görevlendirildi. Kimliğini unutup, nüfus müdürlüğünde yeni kimlik çıkaran 6 öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara getirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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