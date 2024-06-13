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        Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada

        BİNGÖL'de 3 şüpheli, belediyeye ait sosyal yaşam alanındaki oturma bankını ateşe verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:40
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        Bingöl'de oturma bankını ateşe verip, yangını izlediler; o anlar kamerada
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        BİNGÖL’de 3 şüpheli, belediyeye ait sosyal yaşam alanındaki oturma bankını ateşe verdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Bingöl Belediyesi şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Olay, 29 Mayıs gecesi Kültür Kavşağı’ndaki Tepebaşı Sosyal Yaşam Alanı’nda meydana geldi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 şüpheli, belediyeye ait yaşam alanındaki bir bankı ateşe verdi. Bir süre yanan bankın yanında duran şüpheliler, daha sonra bölgeden ayrıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Bingöl Belediyesi, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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