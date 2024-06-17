Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Genç ilçesi Yayla köyü kırsalında çıktı. İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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