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        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü

        BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 20:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 20:05
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        Bingöl'de örtü yangını büyümeden söndürüldü
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        BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol alınarak söndürüldü.

        Yangın, öğleden sonra Genç ilçesi Yayla köyü kırsalında çıktı. İhbarla bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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