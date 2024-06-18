Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

Genç ilçesi Gerçekli köyü kırsalında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve iş makinesiyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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