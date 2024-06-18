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        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 20:37 Güncelleme: 18.06.2024 - 20:40
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        Bingöl'de çıkan örtü yangını söndürüldü
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Genç ilçesi Gerçekli köyü kırsalında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin arazöz, 2 ilk müdahale aracı, su tankeri ve iş makinesiyle yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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