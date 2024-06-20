Yangında evde mahsur kalan komşusunu alevlerin arasından kurtardı

BİNGÖL’de müstakil evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan Hadriye Hişan’ı (65), komşusu Ramazan Koçakelçi kurtardı. Evi yanan Hişan, “Başımdaki yazmam da yandı. Komşum gelmeseydi yanardım” dedi.

Merkeze bağlı Yeşilköy köyünde Kadriye Hişan’a ait müstakil evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler hızla yayılırken, bu sırada evde bulunan Hişan, bağırarak komşularından yardım istedi. Komşusu Ramazan Koçakelçi, Hadriye Hişan’ı alevlerin arasından çıkardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla kontrol altına alarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Hafif yaralanan Hişan ve Koçakelçi gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. İlk belirlemelere göre yangının evdeki elektrik hattından çıktığı belirtildi.

Evi yanan Kadriye Hişan, komşusunun son anda yetiştiğini belirterek, “Kapıyı açtım, bahçeye gidiyordum. Elektrik kıvılcımlarının düştüğünü gördüm. Ondan sonra bir şey görmedim ve bağırdım. Başımdaki yazmam da yandı. Komşum gelmeseydi yanardım” dedi.

Ramazan Koçakelçi de kendisinin de hafif yaralandığını ifade ederek, “Komşumun bağırışlarını duyar duymaz koştum geldim. Elektrik tesisatından çıkan yangında Kadriye teyzeyi evden ben çıkardım. Teyzenin zaten kimsesi yok, gariban kendi halindedir. Mutfaktan zor çıkardım, bu sırada kaşım ve saçlarım yandı. Kadriye teyze zaten gariban biri, bütün eşyası yandı. Ev küle döndü, her şeyi yandı” diye konuştu.