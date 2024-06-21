Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü
BİNGÖL'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
BİNGÖL'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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