Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü

BİNGÖL'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.