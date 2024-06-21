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        Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü

        BİNGÖL'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:49 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:55
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        Bingöl'de 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını söndürüldü
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        BİNGÖL'de çıkan ve 100 dönüm alanda etkili olan ot yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kılçadır köyü kırsalında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Bingöl ve Genç belediyelerinin itfaiye ekipleri ile 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye aracı, 2 su tankeri, 1 greyder, 1 loder ve 25 personel sevk edildi. 100 dönüm alanda etkili olan yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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