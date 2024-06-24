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        Bingöl'de yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 20:18 Güncelleme: 24.06.2024 - 20:20
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        Bingöl'de yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde, yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde merkezinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 12 T 0574 plakalı taksi, caddede yol kenarında yürüyen Murat Demir ve Faruk Geylani’ye çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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