Bingöl'de yol kenarında yürürken taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde merkezinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 12 T 0574 plakalı taksi, caddede yol kenarında yürüyen Murat Demir ve Faruk Geylani’ye çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Muhammet A. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.