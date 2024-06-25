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        Bingöl'de arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

        BİNGÖL'de yaylada arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan Tekin Doğan (47), ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:40
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        Bingöl'de arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü
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        BİNGÖL'de yaylada arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan Tekin Doğan (47), ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Yedisu ilçesindeki Kaşıklı Dağı'nda yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan Tekin Doğan'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Görüşmede hastanın durumunun kritik olduğunun belirlenmesi ve bölgeye giden ekiplerin hastaya ulaşmakta zorluk çekmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Helikopterle bölgeden alınan Doğan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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