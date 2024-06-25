Bingöl'de arı sokması sonucu bilinç kaybı yaşayan hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a götürüldü

Yedisu ilçesindeki Kaşıklı Dağı'nda yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan Tekin Doğan'ın ailesi, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Görüşmede hastanın durumunun kritik olduğunun belirlenmesi ve bölgeye giden ekiplerin hastaya ulaşmakta zorluk çekmesi üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Helikopterle bölgeden alınan Doğan, Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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