Karlıova'da 4 büyüklüğünde deprem

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 07.42’de merkez üssü Bingöl’ün Karlıova ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11,12 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.