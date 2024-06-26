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        Bingöl'de örtü yangını

        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:15
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        Bingöl'de örtü yangını
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        BİNGÖL'ünGenç ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ilk müdahale aracı, arazöz, itfaiye aracı ve 10 personelle yapılan müdahaleyle söndürüldü.

        Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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