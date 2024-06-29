Bingöl'de iki ilçede orman yangını (2)
KONTROLALTINA ALINDIBingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köyünde, öğle saatlerinde 2 bölgede çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınları, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.
KONTROLALTINA ALINDI
Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köyünde, öğle saatlerinde 2 bölgede çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınları, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
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