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        Bingöl'de iki ilçede orman yangını (2)

        KONTROLALTINA ALINDIBingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köyünde, öğle saatlerinde 2 bölgede çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınları, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:51 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:51
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        Bingöl'de iki ilçede orman yangını (2)
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        KONTROLALTINA ALINDI

        Bingöl'ün Genç ilçesi Döşekkaya ve Kiğı ilçesi Darköprü köyünde, öğle saatlerinde 2 bölgede çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınları, bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışmasıyla, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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